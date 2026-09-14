Зоолог Першина рассказала, как поймать летучую мышь, если она залетела в дом

Зоолог рассказала, что делать, если летучая мышь залетела в окно Зоолог Першина рассказала, как поймать летучую мышь, если она залетела в дом

Москва14 сен Вести.Осень – время, когда летучие мыши начинают активно искать убежище для зимней спячки и ошибочно принимают окна квартир за пещеру или дупло. Ведущий зоолог Московского зоопарка Юлия Першина в интервью ИС "Вести" рассказала, как поймать рукокрылого, сбившегося с маршрута, и что с ним делать.

В поисках укрытия для зимовки летучие мыши проникают в помещения через открытые окна. По словам специалистов, они безвредны для человека и гораздо больше боятся людей, чем они их. Однако стоит соблюдать меры безопасности и четко следовать правилам.

Если к вам залетела летучая мышь, подготовьте сразу же коробку, любую ткань, например, какое-нибудь кухонное полотенце, и наденьте хозяйственные перчатки. Дождитесь, когда летучая мышь сядет на поверхность и сложит крылья. Дальше вы просто накрываете ее сверху тряпочкой и весь этот комочек вместе с мышкой помещаете в любую коробку рассказала зоолог

Одно из главных правил – летучих мышей ни в коем случае кормить нельзя. Человеческая еда для них смертельно опасна, ведь в природе они питаются насекомыми и личинками. Животным можно предложить лишь воды.

Дальше есть два варианта. Можно выпустить мышку самостоятельно, если она чувствует себя хорошо. Стоит это делать лишь в темное время суток, потому что это маленькое животное днем может поймать птица. Второй вариант – обратиться в реабилитационный центр рукокрылых.

Важно помнить, что летучая мышь занесена в Красную книгу. За умышленное уничтожение или травмирование зверька грозит административное наказание – штраф до 4,5 тысячи рублей.