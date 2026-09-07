В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и искусала женщину

Летучая мышь влетела в квартиру в Ставрополье и покусала хозяйку В Ставрополе летучая мышь влетела в квартиру и искусала женщину

Москва7 сен Вести.Летучая мышь напала на жительницу Ставрополя, ворвавшись в квартиру, и искусала женщину. Подробности передает происшествия передает SHOT.

Все произошло ночью. 39-летняя Евгения, проживающая в квартире на 15-м этаже, проснулась от шороха и увидела влетевшего зверька. Животное проскользнуло из комнаты в гардеробную и разбудило кошку.

Хозяйка начала ловить летучую мышь, а когда та, устав, села на женщину, попыталась ее погладить. В ответ зверек несколько раз укусил женщину и улетел, травмировав ей палец зубами. В итоге Евгении пришлось сделать 7 прививок от бешенства.