Москва4 сенВести.Сотрудники Мособлпожспаса пришли на помощь женщине, пострадавшей во время сбора грибов в лесу на территории подмосковного Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
Как стало известно, пострадавшую укусила змея, после чего женщина сразу позвонила в экстренные службы и сумела выйти к линии электропередачи, что упростило ее поиски в лесном массиве.
Ситуация требовала немедленных действий. Укушенную ногу мы иммобилизовали с помощью подручных средств – дощечек, картона и повязкирассказал один из спасателей - заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Роман Макаров
Затем женщину эвакуировали на служебном транспорте до автомобиля скорой помощи, передав медикам для дальнейшей госпитализации.
В Мособлпожспасе подчеркнули, что при укусе змеи необходимо не паниковать, обеспечить неподвижность конечности и как можно быстрее обратиться за помощью.