В Подмосковье спасли женщину, укушенную змеей во время сбора грибов

Спасатели пришли на помощь женщине, укушенной змеей в Подмосковье В Подмосковье спасли женщину, укушенную змеей во время сбора грибов

Москва4 сен Вести.Сотрудники Мособлпожспаса пришли на помощь женщине, пострадавшей во время сбора грибов в лесу на территории подмосковного Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Как стало известно, пострадавшую укусила змея, после чего женщина сразу позвонила в экстренные службы и сумела выйти к линии электропередачи, что упростило ее поиски в лесном массиве.

Ситуация требовала немедленных действий. Укушенную ногу мы иммобилизовали с помощью подручных средств – дощечек, картона и повязки рассказал один из спасателей - заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Роман Макаров

Затем женщину эвакуировали на служебном транспорте до автомобиля скорой помощи, передав медикам для дальнейшей госпитализации.

В Мособлпожспасе подчеркнули, что при укусе змеи необходимо не паниковать, обеспечить неподвижность конечности и как можно быстрее обратиться за помощью.