В Тюмени крысы покусали маленьких детей в квартире, суд взыскал с УК компенсацию

Тюменская семья, где детей искусали крысы, получит 300 тысяч компенсации от УК В Тюмени крысы покусали маленьких детей в квартире, суд взыскал с УК компенсацию

Москва7 авг Вести.Ленинский районный суд Тюмени частично удовлетворил иск, поданный в интересах двух малолетних девочек (1 год и 5 месяцев), которых в декабре прошлого года покусали крысы прямо в квартире, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в мессенджере MAX.

Согласно материалам дела, крысы напали на детей 9 и 17 декабря 2025 года в квартире дома на Олимпийской улице. Они покусали обеим девочкам кисти рук. После этого дети были вынуждены пройти курс вакцинации от бешенства и столбняка, а их семья временно уехала из квартиры, опасаясь, что крысы придут еще.

Ответчиком по делу выступила управляющая компания "Вектор". Ее представители заявляли в суде, что в доме регулярно проводится дератизация, а крысы проникли в квартиру по вине собственника.

Между тем специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в содержании общего имущества дома: на вентиляции не было защитных сеток, двери в подвал закрывались неплотно, а в мусоропроводе была дыра, что способствовало проникновению грызунов в жилые помещения.

Суд установил, что компания не обеспечила надлежащую защиту общего имущества дома от крыс, в результате чего здоровью детей был причинен вред.

Суд взыскал с ООО "УК "Вектор" компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей (по 100 000 рублей в пользу каждой девочки), а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 100 000 рублей говорится в публикации

Кроме того, с компании взыскана государственная пошлина в бюджет города.