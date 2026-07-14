В Саратовской области девочки попали в больницу после игры с бешеным ежом

В Саратовской области детям понадобилась помощь медиков после игры с ежом В Саратовской области девочки попали в больницу после игры с бешеным ежом

Москва14 июл Вести.В Саратовской области двум девочкам потребовалась помощь врачей после игры с ежом, который оказался болен бешенством. Об этом рассказали в областной детской клинической больнице.

Инцидент произошел в одном из районов региона. Сестры, одной из которых 8 лет, а другой год, заметили животное во дворе своего дома, и "с удовольствием поиграли" с ним.

Утром, выйдя на улицу, мама девочек обнаружила ежа... мертвым. Женщина не стала рисковать и, проявив осторожность, отвезла ежа в ветеринарный центр. Экспертиза показала, что животное скончалось от бешенства… В целях экстренной профилактики бешенства девочкам вводится антирабическая сыворотка говорится в официальном Telegram-канале учреждения

Специалисты напоминают, что бешенство не имеет выраженных симптомов, к тому же, в случае контакта с больным животным заражение может произойти не только через укус, но и небольшие царапины, если его слюна попадет на кожу.