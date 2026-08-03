Амурский облсуд узаконил штраф в 300 тыс. для ООО "Амур" за пожар в заказнике

Компания "Амур" заплатит штраф в 300 тысяч за пожар в заказнике Амурский облсуд узаконил штраф в 300 тыс. для ООО "Амур" за пожар в заказнике

Москва3 авг Вести.Амурский областной суд признал законным штраф в размере 300 тыс. рублей для ООО "Амур" за пожар в заказнике "Муравьевский", в результате которого сгорели гнезда краснокнижных птиц, сообщила пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Возгорание сухой травы произошло в заказнике "Муравьевский" в Тамбовском округе в мае прошлого года. Выгорело порядка 17 га.

По данным космического мониторинга (термические точки, зафиксированные спутниками), очаг возгорания находился на земельном участке, который находится во владении и пользовании ООО "Амур" отметили в пресс-службе

В огне сгорели гнезда редких птиц. Ущерб объектам животного мира и их среде обитания оценили в 19 млн рублей.

Штраф организации, обвиняемой в бездействии – в ООО "Амур" не проводили противопожарных мероприятий – составил 300 тысяч рублей, что является минимальной суммой. Однако гендиректор организации обжаловал решение в Благовещенский городской суд, а после того, как там подтвердили правомерность штрафа – в Амурский областной. Руководитель компании утверждал, что большая часть земельного участка занята водно-болотными угодьями, и проведение противопожарных мероприятий на болотистой местности невозможно, так как это приведет к нарушению местообитаний краснокнижных животных и осушению болот.

Однако суд отклонил эти доводы. В решении указано, что Общество не представило доказательств невозможности проведения противопожарных работ вне границ заболоченной местности. Кроме того, Положение о государственном природном заказнике "Муравьевский" прямо допускает проведение противопожарных мероприятий, включая устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов написали в источнике

Амурский областной суд изменил постановление должностного лица лишь в части указания порядка обжалования, уточнив, что оно может быть обжаловано в Благовещенский городской суд. В остальной части постановление и решение городского суда оставлены без изменения, жалоба ООО "Амур" — без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.