За хранение краснокнижных рыб житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей Житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей за хранение краснокнижных рыб

Москва28 июн Вести.Суд взыскал с жителя Амурска ущерб в размере 1,4 миллиона рублей, причиненный водным биологическим ресурсам, сообщается в MAX-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Установлено, что мужчина приобрел у неизвестного на берегу Амура и хранил у себя дома фрагменты амурского осетра массой около 1 кг и 3 кг икры калуги. Эти рыбы занесены в Красную книгу РФ. Размер причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составил 1,4 миллиона рублей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение исполнено, ущерб возмещен отмечается в сообщении

Ранее мужчина обвинялся в незаконном приобретении и хранении особо ценных видов водных биологических ресурсов.