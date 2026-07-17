В Хамовниках поймали мужчину, который украл из магазинов почти 7 кг икры

В Москве мужчина вынес из магазинов около семи килограммов красной икры В Хамовниках поймали мужчину, который украл из магазинов почти 7 кг икры

Москва17 июл Вести.В Москве в Хамовниках во время проверки в торговой сети заметили, что пропало 34 банки икры — горбуши, кеты и нерки. Общий вес украденного — почти 7 кг, а ущерб для магазина превысил 58 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемого — 35-летнего жителя Оренбургской области говорится в сообщении

Мужчина прятал банки под курткой и выходил из магазина, не оплачивая товар. Подозреваемый признался, что хотел съесть всю икру сам.

Сейчас против него завели уголовное дело о краже. Его отпустили под подписку о невыезде, но ему может грозить до двух лет лишения свободы.