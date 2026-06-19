Москва19 июнВести.Бикинский городской суд Хабаровского края вынес приговор в отношении 47-летнего мужчины, он обвиняется в незаконном перемещении через границу животных, занесенных в Красную книгу РФ, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.
Суд установил, что в сентябре 2024 года водитель пассажирского автобуса решил вывезти их Хабаровска за границу 754 рога сайгака – части особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ, но был задержан на таможне.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублейотмечается в сообщении
Сотовые телефоны злоумышленника конфискованы и обращены в доход государства.