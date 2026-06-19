Суд приговор жителя Хабаровского края к штрафу за контрабанду рогов сайгака Житель Хабаровского края заплатит 0,5 млн рублей за контрабанду рогов сайгака

Москва19 июн Вести.Бикинский городской суд Хабаровского края вынес приговор в отношении 47-летнего мужчины, он обвиняется в незаконном перемещении через границу животных, занесенных в Красную книгу РФ, сообщается в MAX-канале прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что в сентябре 2024 года водитель пассажирского автобуса решил вывезти их Хабаровска за границу 754 рога сайгака – части особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ, но был задержан на таможне.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей отмечается в сообщении

Сотовые телефоны злоумышленника конфискованы и обращены в доход государства.