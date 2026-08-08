Кошка в Москве залила соседей на 700 тысяч рублей Хозяин устроившей потоп кошки заплатит 654 тыс. рублей за залив соседей

Москва8 авг Вести.Московский городской суд взыскал с ответчика 654 тысячи рублей за залив соседской квартиры, который устроила его кошка, открывшая водопроводный кран. Об этом сообщил MAX-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Ранее Симоновский районный суд отказал в иске, указав, что требования предъявлены к ненадлежащему ответчику – собственником квартиры является Департамент городского имущества. Однако Мосгорсуд отменил это решение, пояснив, что вред причинил проживающий в квартире получатель ренты.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Симоновского районного суда города Москвы по делу о возмещении ушерба, причиненного заливом квартиры, взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов говорится в публикации

В ходе заседания ответчик сообщил, что залив случился из-за действий его кошки, которая открыла кран лапой. Апелляционная инстанция постановила взыскать с него 654 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Решение суда уже вступило в законную силу.