Москва7 авгВести.Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда 6-летнему мальчику, который отравился в детском саду жидкостью для посудомоечной машины, сообщила ТАСС юрист семьи ребенка Анастасия Стрелкова.
В качестве морального вреда суд взыскал в пользу ребенка 3 млн рублей, по 700 тысяч рублей в пользу родителей и 300 тысяч рублей присудил бабушке потерпевшего. Решение вступило в силурассказала собеседница агентства
Инцидент в детском саду в Новой Москве произошел 31 марта 2023 года. 6-летний мальчик попросил у няни воду, затем пошел на кухню, где взял кружку и выпил жидкость для посудомоечной машины. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.