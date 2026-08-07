Детсад в Новой Москве выплатил почти 5 млн рублей семье отравившегося мальчика Семье отравившегося в детском саду в Новой Москве ребенка выплатили 4,7 млн руб.

Москва7 авг Вести.Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда 6-летнему мальчику, который отравился в детском саду жидкостью для посудомоечной машины, сообщила ТАСС юрист семьи ребенка Анастасия Стрелкова.

В качестве морального вреда суд взыскал в пользу ребенка 3 млн рублей, по 700 тысяч рублей в пользу родителей и 300 тысяч рублей присудил бабушке потерпевшего. Решение вступило в силу рассказала собеседница агентства

Инцидент в детском саду в Новой Москве произошел 31 марта 2023 года. 6-летний мальчик попросил у няни воду, затем пошел на кухню, где взял кружку и выпил жидкость для посудомоечной машины. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.