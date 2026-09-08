Подмосковные летучие мыши в поисках мест для зимовки могут залетать в дома

Летучие мыши в Подмосковье начали готовиться к зимней спячке Подмосковные летучие мыши в поисках мест для зимовки могут залетать в дома

Москва8 сен Вести.Оседлые виды летучих мышей, обитающие в Московской области, с похолоданием начали искать места для зимовки, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

В поисках укромных уголков зверьки нередко подлетают к жилым домам и могут случайно залетать через открытые окна в квартиры или хозяйственные постройки. В дикой природе они предпочитают зимовать колониями в пещерах и оврагах. Например, одна из крупнейших зимовок в регионе находится на охраняемой природной территории "Залесенный овраг у деревни Власьево" в Луховицах написали в пресс-службе

Экологи посоветовали не тревожить животных без крайней необходимости. Если летучая мышь залетела в помещение, следует открыть окно и дать ей возможность самой вылететь наружу. Ловить животное можно только в плотных перчатках или сачком и плотной тканью, иначе мышь может покусать.