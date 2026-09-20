10 львов найдены мертвыми в "райском уголке" Танзании, их могли отравить 10 львов найдены мертвыми в заповеднике в Танзании

Москва20 сен Вести.В природном заповеднике Нгоронгоро в Танзании обнаружены мертвыми 10 львов, не исключается версия об отравлении. Информацию об этом распространило агентство "Рейтер", сославшись на администрацию заповедника.

Тела животных были найдены в пятницу, 18 сентября.

По предварительной информации, животные могли умереть, проглотив яд говорится в заявлении администрации

Сотрудники заповедника выясняют обстоятельства произошедшего.

Заповедник Нгоронгоро занимает территорию около 8,2 тысячи кв. километров, в центре – огромный кратер, образовавшийся миллионы лет назад после извержения древнего вулкана. Заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его часто называют "райском уголком". По данным из открытых источников, на территории заповедника обитают около 30 тысяч крупных животных.