Москва20 сенВести.В природном заповеднике Нгоронгоро в Танзании обнаружены мертвыми 10 львов, не исключается версия об отравлении. Информацию об этом распространило агентство "Рейтер", сославшись на администрацию заповедника.
Тела животных были найдены в пятницу, 18 сентября.
По предварительной информации, животные могли умереть, проглотив ядговорится в заявлении администрации
Сотрудники заповедника выясняют обстоятельства произошедшего.
Заповедник Нгоронгоро занимает территорию около 8,2 тысячи кв. километров, в центре – огромный кратер, образовавшийся миллионы лет назад после извержения древнего вулкана. Заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его часто называют "райском уголком". По данным из открытых источников, на территории заповедника обитают около 30 тысяч крупных животных.