Львов в зоопарке Хельсинки подкармливают мясом животных, погибших в ДТП

Сбитые на дорогах животные идут на корм львам в зоопарке Хельсинки Львов в зоопарке Хельсинки подкармливают мясом животных, погибших в ДТП

Москва11 сен Вести.Хищников в зоопарке Хельсинки, включая львов, подкармливают мясом животных, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Дичь, как отмечается, вносит "важное разнообразие" в рацион хищников.

Около 50 погибших животных ежегодно доставляются в качестве корма говорится в материале

Когда автомобиль сбивает крупное животное, на место инцидента прибывает служба охотников-волонтеров. Они выслеживают раненое животное и при необходимости усыпляют его​​​. В финской столице ежегодно выполняется около 150 подобных выездов.

Ранее три льва, содержавшиеся в зоопарке Тама в пригороде Токио, умерли на фоне аномальной жары. У животных наблюдались потеря аппетита, слабость, снижение активности. Некоторые львы не могли ходить и теряли сознание.

Между тем издание Pengpai в июле сообщило, что потоки воды унесли свыше 100 животных из зоопарка в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.