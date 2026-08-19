Москва19 авгВести.Очередной случай гибели фермера из-за нападения тигра привел к беспорядкам в индийском штате Бихар, в знак протеста местные жители принесли и положили тело убитого на дорогу, сообщает издание Hindustan Times.
Как отмечает газета, тело 45-летнего фермера было найдено на сельскохозяйственном поле в деревне Берихари неподалеку от тигрового заповедника. После распространения информации о смерти мужчины жители деревни перекрыли местную автомагистраль и напали на сотрудников лесничества, повредив автомобиль ведомства.
Резкая реакция жителей Индии объясняется растущим числом нападений хищных зверей на людей. По данным издания, с начала августа сообщалось о нескольких случаях гибели фермеров из-за нападений тигров, крокодилов и носорогов в заповедных зонах.