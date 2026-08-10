Москва10 авгВести.В Бурятии возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, фигурантом которого стал житель Закаменского района, забивший до смерти животновода фермерской стоянки. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По версии следствия, вечером 8 августа вечером подозреваемый застрял на своем тракторе в грязи на грунтовой дороге и пришел на соседнюю животноводческую стоянку за помощью. Находившийся там работник ответил ему отказом. В ходе ссоры фигурант нанес деревянным табуретом, а также ножкой от него множество ударов по голове и телу мужчины, после чего скрылся.
От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия. Его тело позже обнаружили жители соседней фермыговорится в сообщении
Подозреваемого задержали, свою вину мужчина признал.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и его аресте.