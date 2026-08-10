В Бурятии тракторист насмерть забил животновода табуреткой за отказ в помощи

Тракторист насмерть забил животновода табуреткой в Бурятии В Бурятии тракторист насмерть забил животновода табуреткой за отказ в помощи

Москва10 авг Вести.В Бурятии возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, фигурантом которого стал житель Закаменского района, забивший до смерти животновода фермерской стоянки. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, вечером 8 августа вечером подозреваемый застрял на своем тракторе в грязи на грунтовой дороге и пришел на соседнюю животноводческую стоянку за помощью. Находившийся там работник ответил ему отказом. В ходе ссоры фигурант нанес деревянным табуретом, а также ножкой от него множество ударов по голове и телу мужчины, после чего скрылся.

От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия. Его тело позже обнаружили жители соседней фермы говорится в сообщении

Подозреваемого задержали, свою вину мужчина признал.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту и его аресте.