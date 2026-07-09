На юге Китая наводнение унесло из зоопарка более 100 животных

Более 100 животных унесло наводнением из зоопарка в Китае На юге Китая наводнение унесло из зоопарка более 100 животных

Москва9 июл Вести.Потоки воды унесли свыше 100 животных из зоопарка в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в результате наводнения, сообщает издание Pengpai.

Инцидент произошел в городском округе Гуйган. Территория зоосада оказалась почти полностью затоплена. Все травоядные животные были унесены потоками воды, а некоторые хищники, находившиеся в клетках, погибли.

По предварительным оценкам, наводнение нанесло зоопарку ущерб в размере 4 миллионов юаней (около 45 миллионов рублей).

С 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес в регион сильные ливни. Из-за этого уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая превысил опасные отметки. На нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы. Ранее местные власти повысили предупреждение о наводнении до максимального, красного уровня. Как сообщал заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй, жертвами наводнения в этом городе стали 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

9 июля в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора ITM group сообщили, что российские туристы не пострадали из-за наводнения.