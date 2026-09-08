В КБР эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в горах Спасатели эвакуировали тела 12 погибших в горах КБР альпинистов

Москва8 сен Вести.В Кабардино-Балкарии эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

С привлечением вертолета эвакуировали 12 тел погибших в альплагерь Безенги, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Судьба 5 альпинистов остается неизвестной говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Спасатели планируют продолжить поисковые работы на месте ЧП, однако сейчас они временно остановлены из-за ухудшения погодных условий.

Сход лавины у горы Мижирги произошел 6 сентября, в воскресенье. В результате 12 человек погибли, 6 госпитализированы, 10 смогли спуститься самостоятельно. Возбуждено уголовное дело о халатности.