Часть погибших при сходе лавины в КБР альпинистов – представители Росгвардии

Среди погибших при сходе лавины в горах КБР есть представители Росгвардии Часть погибших при сходе лавины в КБР альпинистов – представители Росгвардии

Москва8 сен Вести.Среди погибших в результате схода лавины на группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии погибли есть представители Росгвардии, заявили в пресс-службе ведомства.

Часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, – представители Росгвардии. Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Там добавили, что информация о гибели военнослужащих ЦСН "Витязь", представленная ранее в ряде источников, не соответствует действительности.

ЧП произошло 6 сентября, в воскресенье, в Безенгийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, судьба пятерых остается неизвестной.