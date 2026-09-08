Москва8 сенВести.Среди погибших в результате схода лавины на группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии погибли есть представители Росгвардии, заявили в пресс-службе ведомства.
Часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, – представители Росгвардии. Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержкиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Там добавили, что информация о гибели военнослужащих ЦСН "Витязь", представленная ранее в ряде источников, не соответствует действительности.
ЧП произошло 6 сентября, в воскресенье, в Безенгийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, судьба пятерых остается неизвестной.