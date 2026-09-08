Росгвардия опровергла сведения о гибели военных ЦСН "Витязь" в горах КБР

В Росгвардии опровергли сведения о гибели бойцов ЦСН "Витязь" под лавиной в КБР Росгвардия опровергла сведения о гибели военных ЦСН "Витязь" в горах КБР

Москва8 сен Вести.В Росгвардии опровергли сведения о гибели бойцов ЦСН "Витязь" при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Ранее подобная информация появилась в ряде интернет-источников.

Информация о гибели военнослужащих ЦСН "Витязь", опубликованная ранее в отдельных источниках, не соответствует действительности говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Там уточнили, что при этом среди погибших есть представители Росгвардии, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

ЧП произошло 6 сентября, в воскресенье, в Безенгийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, судьба пятерых остается неизвестной. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.