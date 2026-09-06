МЧС опровергло данные о камнепаде в КБР, где при сходе лавины погибли альпинисты

МЧС опровергло информацию о камнепаде в КБР, где лавина накрыла альпинистов МЧС опровергло данные о камнепаде в КБР, где при сходе лавины погибли альпинисты

Москва6 сен Вести.Информация о камнепаде в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, где на группу из 15 альпинистов сошла лавина, не подтвердилась. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее стало известно, что с горы Мижирги сошла лавина. В результате погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.

Baza сообщала, что во время прохождения маршрута был сильный ураганный ветер, вследствие этого начался камнепад.

Нет, там именно лавина сошла, там именно снежная масса сошла со склона сообщили агентству в региональном МЧС

По последним данным, спасатели МЧС эвакуировали на вертолете трех пострадавших альпинистов.