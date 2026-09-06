Москва6 сенВести.Тела альпинистов, погибших во время схода лавины в ущелье Безенги, эвакуируют с наступлением светлого времени суток, сообщили ТАСС в МЧС Кабардино-Балкарии.
Трое выживших эвакуировали с места трагедии на вертолете Ми-8 и передали медикам.
Тела двух погибших эвакуируют, предположительно, завтра 7 сентября с наступлением светлого времени сутоксказано в сообщении
Группа из 15 альпинистов попала под сход лавины со склона горы Мижирги в Безенгийском ущелье. По подтвержденной информации, погибли два человека. Судьба 10 человек пока неизвестна.
Спасатели наращивают группировку для проведения дальнейших поисков.