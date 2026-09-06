Появились данные о состоянии выживших при сходе лавины в КБР альпинистах Baza: спасшиеся после схода лавины в КБР альпинисты получили тяжелые травмы

Москва6 сен Вести.Три альпиниста, которым удалось спастись после схода лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, получили тяжелые травмы. Об этом стало известно Baza.

У одного из них возможна травма позвоночника и шейного отдела, у двоих предварительно черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Сейчас они ждут сотрудников МЧС отмечает канал

Ранее сообщалось, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги на группу из 15 альпинистов сошла лавина. Предварительно, погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.