В поисках туристов в Кабардино-Балкарии участвовали пограничники Туристов в Кабардино-Балкарии искали с помощью пограничников

Москва19 авг Вести.На месте гибели туриста в Кабардино-Балкарии завершены поисково-спасательные работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в работах участвовали 16 человек, в том числе спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.

Туристы обратились за помощью утром 19 августа, они сообщили, что попали под камнепад в Черекском районе при восхождении на пик "20 лет ВЛКСМ" (высота 2200 метров). Сообщалось, что альпинисты получили травмы различной степени тяжести, один из них погиб.

Туристов с применением коммерческого вертолета эвакуировали с урочища Уштулу в сельское поселение Верхняя Балкария.

Двух пострадавших (мужчина и девушка) спустили вниз для дальнейшей передачи медикам. Тело 48-летнего мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов сказано в публикации

Турпоход был зарегистрирован в альплагере "Безенги".