В Кабардино-Балкарии погиб один из туристов, попавших под камнепад

Один из туристов, попавших под камнепад в КБР, погиб, проводится проверка В Кабардино-Балкарии погиб один из туристов, попавших под камнепад

Москва19 авг Вести.Следователи организовали проверку по факту гибели туриста в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в пресс-службе СК региона в MAX.

Трое туристов из Санкт-Петербурга запросили помощь спасателей утром 19 августа. При восхождении на пик "20 лет ВЛКСМ" (высота 2200 метров) они попали под камнепад в Черекском районе.

В результате один из участников погиб, двое получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь.

Следователями управления совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего сказано в публикации

Сообщалось, что пострадавшие получили ушибы различной степени тяжести. На место происшествия выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.