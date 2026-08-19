Спасатели выдвинулись на помощь туристам, попавшим под камнепад в КБР

Туристы из Петербурга попали под камнепад в Кабардино-Балкарии Спасатели выдвинулись на помощь туристам, попавшим под камнепад в КБР

Москва19 авг Вести.Группа из трех человек запросила помощь утром в среду, 19 августа, после ЧП в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Как стало известно, туристы из Санкт-Петербурга попали под камнепад на пике "20 лет ВЛКСМ" (высота 2200 метров).

В результате камнепада, туристы из Санкт-Петербурга получили ушибы разной степени говорится в заявлении ведомства в MAX

На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, в операции участвуют 16 специалистов.