Москва18 авгВести.Две группы альпинистов эвакуированы с Эльбруса. Они не могли самостоятельно спуститься вниз из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в MAX.
В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы были завершены сегодня утром.
Восемь попавших в непогоду альпинистов находились в районе седловины Эльбруса – на высоте 5300 метров.
Кроме того, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек, которая также не могла самостоятельно спуститься с горы из-за непогоды.
Спасатели МЧС России эвакуировали обе группы туристов (всего 14 человек) на поляну Азауговорится в публикации
От медицинской и дальнейшей помощи эвакуированные отказались.
Всего к поисковым мероприятиям привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники, сообщили в ведомстве.