Эвакуированы две группы туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды

Спасатели эвакуировали с Эльбруса 14 альпинистов Эвакуированы две группы туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды

Москва18 авг Вести.Две группы альпинистов эвакуированы с Эльбруса. Они не могли самостоятельно спуститься вниз из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в MAX.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы были завершены сегодня утром.

Восемь попавших в непогоду альпинистов находились в районе седловины Эльбруса – на высоте 5300 метров.

Кроме того, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек, которая также не могла самостоятельно спуститься с горы из-за непогоды.

Спасатели МЧС России эвакуировали обе группы туристов (всего 14 человек) на поляну Азау говорится в публикации

От медицинской и дальнейшей помощи эвакуированные отказались.

Всего к поисковым мероприятиям привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники, сообщили в ведомстве.