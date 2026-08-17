Москва17 авгВести.Группа альпинистов, в которую входят восемь человек, отправилась на гору Эльбрус, но в установленное время не вышла на связь, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.
В Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы на горе Эльбрусговорится в публикации
Маршрут альпинистов был зарегистрирован. На помощь незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
В настоящее время специалисты, в соответствии с маршрутом, обследуют южный склон Эльбруса.