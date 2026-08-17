Группа альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, не вышла на связь

Спасатели ищут группу альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус Группа альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, не вышла на связь

Москва17 авг Вести.Группа альпинистов, в которую входят восемь человек, отправилась на гору Эльбрус, но в установленное время не вышла на связь, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в мессенджере MAX.

В Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы на горе Эльбрус говорится в публикации

Маршрут альпинистов был зарегистрирован. На помощь незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В настоящее время специалисты, в соответствии с маршрутом, обследуют южный склон Эльбруса.