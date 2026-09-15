Тело туриста, пропавшего в Кабардино-Балкарии, найдено в расщелине горы

Спасатели нашли погибшего туриста в расщелине горы в Кабардино-Балкарии Тело туриста, пропавшего в Кабардино-Балкарии, найдено в расщелине горы

Москва15 сен Вести.В Черекском районе Кабардино-Балкарии при прохождении туристического маршрута погиб мужчина. Его тело было обнаружено в расщелине горы, сообщает республиканское управление МЧС России.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО ведомства отправились в путь сразу после получения сообщения о том, что 57-летний местный житель не вернулся из турпохода в назначенное время.

Для поисков был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, но, к сожалению, обнаружить пропавшего с воздуха не удалось.

Сегодня тело мужчины было найдено в одной из расщелин говорится в публикации

Из-за наступления темноты эвакуация запланирована на 16 сентября.

К поисковым работам привлечены восемь спасателей.