В Черекском ущелье погиб 69-летний парапланерист из Свердловской области

В КБР разбился 69-летний парапланерист В Черекском ущелье погиб 69-летний парапланерист из Свердловской области

Москва28 авг Вести.В Черекском ущелье в Кабардино-Балкарской Республике погиб 69-летний парапланерист из Свердловской области. Об этом заявило региональное ГУ МЧС России.

Накануне спасателям поступило сообщение о том, что на склоне в Черекском ущелье виден застрявший парашют на дереве.

По прибытию на место установлено, что … [мужчина] получил травмы несовместимые с жизнью … [Днем 28 августа] спасатели эвакуировали тело 69-летнего парапланериста из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На поисковые работы привлекались 16 спасателей.

В Следственном комитете (СК) по Кабардино-Балкарской Республике добавили, что по факту трагедии организована доследственная проверка.