Спасатели нашли в Безенгийском ущелье тело 16 альпиниста, пропавшего при обвале

В КБР найдено тело 16 альпиниста, который попал под обвал в Безенгийском ущелье Спасатели нашли в Безенгийском ущелье тело 16 альпиниста, пропавшего при обвале

Москва12 сен Вести.В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии было обнаружено тело еще одного погибшего альпиниста, который пропал в результате схода снежно-ледового обвала. Об этом сообщает МЧС республики.

В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены.

Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек написано в канале министерства в MAX

Тело обнаруженного было эвакуировано в город Нальчик на вертолете.

По итогам субботних поисков неизвестной остается судьба одного альпиниста.