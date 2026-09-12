Москва12 сенВести.В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии было обнаружено тело еще одного погибшего альпиниста, который пропал в результате схода снежно-ледового обвала. Об этом сообщает МЧС республики.
В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены.
Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человекнаписано в канале министерства в MAX
Тело обнаруженного было эвакуировано в город Нальчик на вертолете.
По итогам субботних поисков неизвестной остается судьба одного альпиниста.