В КБР найдено тело 17 погибшего, попавшего под лавину в Безенгийском ущелье Спасатели нашли тело 17 погибшего под снежно-ледовым обвалом в ущелье Безенги

Москва13 сен Вести.В Республике Кабардино-Балкария было найдено тело последнего, 17 альпиниста, оказавшегося под снежно-ледовым обвалом в Безенгийском ущелье. Об этом сообщает ТАСС.

Все тела погибших 17 человек найдены и извлечены. Они доставлены в город Нальчик написано в публикации

О 16-м найденном теле стало известно в субботу, 12 сентября.

Обвал произошел на горе Мижирги 6 сентября. Под него попала группа из 33 альпинистов, из которых спастись смогли 10 человек, а еще шестеро попали в больницу.