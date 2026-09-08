В КБР спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста

В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего альпиниста В КБР спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста

Москва8 сен Вести.Количество погибших в результате схода лавины альпинистов увеличилось до 12 – спасатели МЧС обнаружили на склоне горы Мижирги в КБР тело еще одного погибшего, судьба пятерых туристов остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что поисково-спасательные работы, приостановленные вечером 7 сентября, были возобновлены.

12 спасателей МЧС России продолжают поиск на склоне горы Мижирги... Специалисты обнаружили тело 1 погибшего, судьба 5 альпинистов остается неизвестной говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы утром 8 сентября. К поискам привлечен вертолет Ми-8 МЧС.

В альплагере Безенги в готовности находятся еще 46 спасателей. В Черекском районе действует режим ЧС муниципального характера, добавили в МЧС.