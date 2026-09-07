МЧС: судьба шести попавших под лавину в КБР альпинистов остается неизвестной

Судьба шести туристов, попавших под лавину в КБР, остается неизвестной МЧС: судьба шести попавших под лавину в КБР альпинистов остается неизвестной

Москва7 сен Вести.Судьба шести альпинистов, которые попали под лавину в Безенгийском ущелье, остается неизвестной, их поиски продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По состоянию на 09.00 мск, 11 человек погибли, шесте пострадали, еще 10 человек смогли спуститься самостоятельно.

Судьба 6 альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека сказано в сообщении

Для проведения поисково-спасательной операции привлечены дополнительные силы и средства. Сейчас в поисках принимают участие 56 человек. После улучшения погодных условий планируется привлечь борт МИ-8 МЧС и коммерческий вертолет.