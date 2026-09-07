Москва7 сенВести.До 11 увеличилось количество погибших при сходе лавины альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, судьба еще шести человек остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
По последним данным, 10 человек смогли спуститься самостоятельно, шестеро пострадали.
К сожалению 11 человек получили травмы несовместимые с жизнью. Судьба 6 альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человекауточнили в МЧС
Для проведения поисково-спасательной операции привлечены дополнительные силы. После улучшения погодных условий на место могут вылететь борт Ми-8 МЧС и коммерческий вертолет.
Днем 6 сентября с горы Мижирги сошла лавина. Первоначально сообщалось о двух погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.