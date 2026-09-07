До 11 увеличилось число погибших под лавиной в КБР альпинистов

Число погибших при сходе лавины туристов в КБР выросло до 11 До 11 увеличилось число погибших под лавиной в КБР альпинистов

Москва7 сен Вести.До 11 увеличилось количество погибших при сходе лавины альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, судьба еще шести человек остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По последним данным, 10 человек смогли спуститься самостоятельно, шестеро пострадали.

К сожалению 11 человек получили травмы несовместимые с жизнью. Судьба 6 альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека уточнили в МЧС

Для проведения поисково-спасательной операции привлечены дополнительные силы. После улучшения погодных условий на место могут вылететь борт Ми-8 МЧС и коммерческий вертолет.

Днем 6 сентября с горы Мижирги сошла лавина. Первоначально сообщалось о двух погибших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.