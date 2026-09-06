Москва6 сенВести.В Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Лавина накрыла группу из 15 альпинистов, двигавшихся по маршруту. В настоящее время известно о двух погибших.
По предварительной информации погибло 2 человека, 3 пострадали и 10 человек под лавинойговорится в заявлении ведомства в MAX
К месту ЧП следуют спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР, также планируется привлечь авиацию – вертолет Ми-8 МЧС России.