В КБР лавина накрыла альпинистов: 2 погибли, 3 пострадали, 10 человек ищут

Лавина накрыла альпинистов в Безенгийском ущелье, есть жертвы В КБР лавина накрыла альпинистов: 2 погибли, 3 пострадали, 10 человек ищут

Москва6 сен Вести.В Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Лавина накрыла группу из 15 альпинистов, двигавшихся по маршруту. В настоящее время известно о двух погибших.

По предварительной информации погибло 2 человека, 3 пострадали и 10 человек под лавиной говорится в заявлении ведомства в MAX

К месту ЧП следуют спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР, также планируется привлечь авиацию – вертолет Ми-8 МЧС России.