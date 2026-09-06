Москва6 сенВести.Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
ЧП произошло во время прохождения группы из 15 альпинистов по маршруту.
В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы, ход которых прокуратура взяла под контрольговорится в заявлении прокуратуры КБР в MAX
Ранее сообщилось, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги на альпинистов сошла лавина. Два человека погибли, трое пострадали, еще 10 человек остались под лавиной.