Прокуратура взяла на контроль расследование гибели альпинистов в КБР

Расследование ЧП с альпинистами в КБР взято на прокурорский контроль Прокуратура взяла на контроль расследование гибели альпинистов в КБР

Москва6 сен Вести.Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

ЧП произошло во время прохождения группы из 15 альпинистов по маршруту.

В настоящее время на месте проводятся поисково-спасательные работы, ход которых прокуратура взяла под контроль говорится в заявлении прокуратуры КБР в MAX

Ранее сообщилось, что в Безенгийском ущелье с горы Мижирги на альпинистов сошла лавина. Два человека погибли, трое пострадали, еще 10 человек остались под лавиной.