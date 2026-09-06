Москва6 сенВести.В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, бушевал сильный ураганный ветер. Об этом сообщает Baza.
По нашей информации, во время прохождения маршрута был сильный ураганный ветер. Вследствие этого начался сильный камнепад: большая часть туристов пострадала от камней. Они сами себе оказывали помощь на местесообщает канал
По его данным, одновременно с этим с горы Мижирги сошла лавина и накрыла группу из 15 альпинистов.
Предварительно, погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.