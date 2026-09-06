Baza: в районе гибели альпинистов в КБР бушевал сильный ураганный ветер

В районе схода лавины в КБР, где погибли альпинисты, был ураганный ветер Baza: в районе гибели альпинистов в КБР бушевал сильный ураганный ветер

Москва6 сен Вести.В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, где на альпинистов сошла лавина, бушевал сильный ураганный ветер. Об этом сообщает Baza.

По нашей информации, во время прохождения маршрута был сильный ураганный ветер. Вследствие этого начался сильный камнепад: большая часть туристов пострадала от камней. Они сами себе оказывали помощь на месте сообщает канал

По его данным, одновременно с этим с горы Мижирги сошла лавина и накрыла группу из 15 альпинистов.

Предварительно, погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.