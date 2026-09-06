Трех пострадавших при сходе лавины в КБР альпинистов эвакуировали на вертолете

Спасатели МЧС эвакуировали на вертолете трех пострадавших альпинистов в КБР Трех пострадавших при сходе лавины в КБР альпинистов эвакуировали на вертолете

Москва6 сен Вести.Спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 МЧС России трех пострадавших альпинистов, которым удалось спастись после схода лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС региона.

Пострадавших доставили в Нальчик и передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

На месте продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Группа из 15 альпинистов попала под сход лавины со склона горы Мижирги. По подтвержденной информации, погибли два человека. Судьба 10 человек пока неизвестна.

Проводится наращивание группировки. На место дополнительно привлекаются 25 спасателей МЧС России и 6 спасателей Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы говорится в публикации

В понедельник, 7 сентября, с наступлением светлого времени суток планируется привлечь вертолет Ми-8 МЧС России.