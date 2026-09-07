Москва7 сенВести.Сотрудники МЧС выясняют, была ли группа альпинистов, попавших под лавину в Кабардино-Балкарии, зарегистрирована официально, сообщили РИА Новости в ведомстве региона.
Ранее стало известно, что с горы Мижирги сошла лавина. В результате погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.
Уточняется информация о регистрации группы альпинистовсказал собеседник агентства
Кроме того, в МЧС опровергли информацию о камнепаде в республике, где лавина накрыла альпинистов. По данным специалистов, снежная масса сошла со склона.