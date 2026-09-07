МЧС выясняет, были ли зарегистрированы попавшие под лавину в КБР альпинисты

В Кабардино-Балкарии выясняют статус попавшей под лавину группы альпинистов МЧС выясняет, были ли зарегистрированы попавшие под лавину в КБР альпинисты

Москва7 сен Вести.Сотрудники МЧС выясняют, была ли группа альпинистов, попавших под лавину в Кабардино-Балкарии, зарегистрирована официально, сообщили РИА Новости в ведомстве региона.

Ранее стало известно, что с горы Мижирги сошла лавина. В результате погибли два человека, трое пострадали и 10 человек остаются под снегом.

Уточняется информация о регистрации группы альпинистов сказал собеседник агентства

Кроме того, в МЧС опровергли информацию о камнепаде в республике, где лавина накрыла альпинистов. По данным специалистов, снежная масса сошла со склона.