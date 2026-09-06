Москва6 сенВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности.
По данным следствия, 6 сентября группа альпинистов оказалась в зоне схода снежной массы в Безенгийском ущелье. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшиеговорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Следкома в MAX
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются причины и условия произошедшего.
Ранее сообщалось, что на группу из 15 альпинистов в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Погибли два и пострадали три человека, 10 альпинистов оказались под лавиной.