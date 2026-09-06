Следком возбудил уголовное дело после схода лавины на альпинистов в КБР

После гибели альпинистов под лавиной в КБР возбуждено дело Следком возбудил уголовное дело после схода лавины на альпинистов в КБР

Москва6 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности.

По данным следствия, 6 сентября группа альпинистов оказалась в зоне схода снежной массы в Безенгийском ущелье. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Следкома в MAX

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Ранее сообщалось, что на группу из 15 альпинистов в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Погибли два и пострадали три человека, 10 альпинистов оказались под лавиной.