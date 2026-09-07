Поисково-спасательные работы после схода лавины в горах КБР приостановлены

Поисковые работы в месте схода лавины на альпинистов в КБР приостановлены Поисково-спасательные работы после схода лавины в горах КБР приостановлены

Москва7 сен Вести.В горах Кабардино-Балкарии приостановили поисково-спасательные работы, начавшиеся после схода лавины на группу туристов в Безенгийском ущелье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

По состоянию на 19.00 07.09.26 г. поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье приостановлены... Специалисты МЧС России весь световой день проводили поисково-спасательные работы, осуществили подготовку тел для эвакуации, а также подготовили площадку для размещение базового лагеря говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что работы на месте осложняются сложным рельефом и повторным обрушение карниза с горы.

ЧП у горы Мижирги произошло 6 сентября, в воскресенье. В результате 11 человек погибли, 6 госпитализированы, 10 смогли спуститься самостоятельно. Судьба еще 6 альпинистов остается неизвестной.

Возбуждено уголовное дело о халатности.