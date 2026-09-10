Москва10 сенВести.В Кабардино-Балкарии было обнаружено тело еще одного погибшего альпиниста. Таким образом, теперь число найденных под лавиной человек увеличилось до 15, сообщает "Интерфакс".
Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются.
Сегодня спасатели обнаружили тело одного погибшегоговорится в публикации источника
Уточняется, что поисковая операция продолжится в пятницу с раннего утра. В настоящее время она приостановлена из-за погодных условий.
Без вести пропавшими считаются еще двое альпинистов.