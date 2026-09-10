Стало известно о еще одном погибшем альпинисте при сходе лавины в КБР

В КБР число погибших при сходе лавины возросло до 15 человек Стало известно о еще одном погибшем альпинисте при сходе лавины в КБР

Москва10 сен Вести.В Кабардино-Балкарии было обнаружено тело еще одного погибшего альпиниста. Таким образом, теперь число найденных под лавиной человек увеличилось до 15, сообщает "Интерфакс".

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются.

Сегодня спасатели обнаружили тело одного погибшего говорится в публикации источника

Уточняется, что поисковая операция продолжится в пятницу с раннего утра. В настоящее время она приостановлена из-за погодных условий.

Без вести пропавшими считаются еще двое альпинистов.