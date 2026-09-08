Гибель альпинистов в ущелье Безенги стало самым массовым с 2002 года

В ущелье Безенги произошла самая массовая гибель альпинистов в РФ за 24 года Гибель альпинистов в ущелье Безенги стало самым массовым с 2002 года

Москва8 сен Вести.В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарской Республики произошла самая массовая гибель альпинистов за последние 24 года на территории России. Такие данные привел ТАСС.

В настоящее время известно о 12 погибших альпинистах. Всего под снежно-ледовый обвал попали 33 человека.

ЧП может стать самым крупным по числу жертв с 2002 года, когда в Кармадонском ущелье погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего написано в публикации

Тогда – 20 сентября 2002 года – в результате схода ледника погибли не менее 125 человек. Это жители поселка Нижний Кармадон и участники съемочной группы.