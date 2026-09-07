Эксперт Яковенко рассказал о причине гибели альпинистов в КБР Альпинисты в Безенгийском ущелье в КБР погибли из-за снежно-ледового обвала

Москва7 сен Вести.В КБР на горе Мижирги в Безенгийском ущелье погибло 11 человек, поиски еще шестерых продолжаются. Что могло стать причиной трагедии, рассказал МК.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР), обладатель звания "Снежный Барс", кавалер ордена "Эдельвейс" I степени Александр Яковенко.

В Безенгийское ущелье, которое часто называют "Малыми Гималаями" из-за множества высочайших вершин, расположен один из крупнейших в Европе и самый длинный на Северном Кавказе ледник – Безенги. За последние годы в этом районе несколько раз была зафиксирована гибель альпинистов от камнепадов.

6 сентября около 17 часов по московскому времени здесь случился снежно-ледовый обвал. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили погибших, еще шестерых альпинистов ищут. Сейчас группировка состоит из 56 человек.

Это была не лавина, как сообщалось изначально, а снежно-ледовый обвал… Там со склона сошла огромная масса льда и снега и накрыла группу, у которой проходили занятия рассказал Яковенко

В этот момент участники отрабатывали на склоне технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. По словам эксперта, занятия проходили на высоте около 3,5 тысячи метров на бейфе (ледовом участке горы).

Если лавина сходит, вся снежная масса скатывается вниз, набирая огромную скорость. Тут случился "перехлест", снежно-ледовый обвал. Вместе со снегом полетели вниз глыбы льда. Была мощная ударная волна… Обрушение такого масштаба может происходить раз в несколько десятилетий сообщил эксперт, уточнив, что предсказать столкновение с неконтролируемой силой природы невозможно

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности. Ход установления обстоятельств гибели альпинистов контролирует прокуратура Кабардино-Балкарии.