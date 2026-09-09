До 14 человек выросло число погибших при сходе лавины в горах КБР

Количество погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 14 человек До 14 человек выросло число погибших при сходе лавины в горах КБР

Москва9 сен Вести.Количество погибших в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 14 человек, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сегодня специалисты МЧС России нашли тела 2-х альпинистов. Общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба 3 альпинистов остается неизвестной говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тела погибших эвакуировали в Нальчик с привлечением вертолета. Поисковые работы на месте приостановлены из-за схода снежно-ледовой массы, они продолжатся с наступлением светлого времени суток.

ЧП произошло 6 сентября, в воскресенье, в Безенгийском ущелье. Среди погибших есть представители Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о халатности.