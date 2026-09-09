Москва9 сенВести.Количество погибших при сходе лавины в Бенгезийском ущелье альпинистов увеличилось до 13, судьба еще четырех остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Поисковые работы были возобновлены в 06.00 мск 9 сентября.
Специалисты МЧС России нашли одно тело альпиниста. На склоне и у подножия горы Мижирги проводятся работы спасателями МЧС России... Судьба 4 человек остается неизвестнойсказано в сообщении
Отмечается, что поиски осложняются опасным пересеченным рельефом, а также повторным обрушением снежно-ледовой массы.