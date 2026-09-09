Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 13

До 13 увеличилось число погибших при сходе лавины в горах КБР Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 13

Москва9 сен Вести.Количество погибших при сходе лавины в Бенгезийском ущелье альпинистов увеличилось до 13, судьба еще четырех остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисковые работы были возобновлены в 06.00 мск 9 сентября.

Специалисты МЧС России нашли одно тело альпиниста. На склоне и у подножия горы Мижирги проводятся работы спасателями МЧС России... Судьба 4 человек остается неизвестной сказано в сообщении

Отмечается, что поиски осложняются опасным пересеченным рельефом, а также повторным обрушением снежно-ледовой массы.