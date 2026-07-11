Москва11 июл Вести.Владельцы нелегального зоопарка на территории частного дома в поселке Новый, где обезьяна загрызла пенсионерку, приобретали животных незаконно. Об этом рассказал следователь Тахтамукайского межрайонного отдела СУ СК России по Республике Адыгея Рустам Абреч в интервью ИС "Вести".

В нелегальном зоопарке содержалось более 60 животных: около 20 обезьян, шесть кенгуру, четыре лемура, три ламы, три скунса и другие. В одной клетке были сразу по несколько особей. Одна из обезьян набросилась на хозяйку дома, пенсионерку Зинаиду Еськину, и загрызла ее до смерти.

По данным следователей, фактически нелегальным зверинцем заправляла внучка погибшей пенсионерки. Теперь женщина – фигурантка уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности. Владелица зоопарка недоумевает, как самец макаки мог наброситься на ее бабушку.

У меня были с ним хорошие отношения, я могла зайти в вольер, погладить его. Бабушка просто везде совала свой нос. Считаю, что она сама виновата сказала Олена Порхачева

В 2015 году супруги Порхачевы открыли зверинец в одном из торговых центров Краснодара. Но после принятия закона о запрете зоопарков в подобных местах, точку пришлось свернуть. Хозяева забрали питомцев домой и оставили их под присмотром бабушки Олены. Следователи еще изучают документы на животных. По их данным, звери были куплены незаконно.

Они, фактически, как мы предполагаем, изготавливали фиктивные договоры купли-продажи, выдавая себя за собственников зоопарков и приобретали указанных животных, а в последующем их уже реализовывали неустановленным лицам сообщил следователь Рустам Абреч

Обезьяна, которая набросилась на пенсионерку, относится к макакам вида лапундер. Оборот таких животных и их содержание в домашних условиях запрещены в России с 2020 года. Эти приматы слишком агрессивны и опасны.

Следователи не исключают, что часть зверей Порхачевой доставляли контрабандой. А сама она могла проворачивать мошеннические схемы при купле-продаже экзотических питомцев. На черном рынке цена одной такой особи может достигать нескольких сотен тысяч рублей.