Москва11 июл Вести.Обезьяна из нелегального зоопарка в Адыгее насмерть загрызла 84-летнюю женщину и нанесла серьезные увечья ее родственнику из-за плохих условий содержания и обезвоживания. Такое мнение выразила коммерческий директор сафари-парка Кристина Ханаху в интервью ИС "Вести".

Сотрудники сафари-парка в Адыгее приехали в частный дом поселка Новый вместе сотрудниками полиции. В нелегальном зоопарке содержалось более 60 животных. Одна из обезьян набросилась на хозяйку дома, пенсионерку Зинаиду Еськину, и загрызла ее до смерти. По мнению зоологов, это могло произойти из-за плохого ухода за животными.

Я предполагаю, что это произошло из-за того, что обезьяна не ела три-четыре дня и из-за обезвоживания напала на женщину, которая зашла кормить животных считает Кристина Ханаху

Зять пенсионерки, вероятно, пытался спасти ее, но агрессивное животное напало и на него. Сейчас Роман Порхачев находится в больнице. По данным следователей, фактически нелегальным зверинцем заправляла его жена, внучка погибшей пенсионерки. Теперь женщина – фигурантка уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.