Москва28 авгВести.В Ярославле местных жителей попросили помочь поймать попугая ара. С просьбой обратился в соцсетях Ярославский зоопарк.
Специалисты зоопарка отмечают, что ситуация нетипичная, так как птица всегда отличалась спокойным и уравновешенным характером и вела себя предсказуемо.
Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану: ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций - и птица неожиданно улетелаговорится в сообщении
Специальная комиссия зоопарка разбирается в причинах случившегося. Сотрудники зоопарка надеются, что попугай вернется добровольно к своей самке.