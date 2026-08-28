Попугай ара улетел из Ярославского зоопарка во время осмотра

Жителей Ярославля просят помочь в поимке беглого попугая Попугай ара улетел из Ярославского зоопарка во время осмотра

Москва28 авг Вести.В Ярославле местных жителей попросили помочь поймать попугая ара. С просьбой обратился в соцсетях Ярославский зоопарк.

Специалисты зоопарка отмечают, что ситуация нетипичная, так как птица всегда отличалась спокойным и уравновешенным характером и вела себя предсказуемо.

Но в этот раз сценарий пошел совсем не по плану: ветеринары зашли к нему для проведения медицинских манипуляций - и птица неожиданно улетела говорится в сообщении

Специальная комиссия зоопарка разбирается в причинах случившегося. Сотрудники зоопарка надеются, что попугай вернется добровольно к своей самке.